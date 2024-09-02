РФ перебросила войска из-под Покровска на Курщину, — ISW

Страна-агрессор Россия могла передислоцировать определенное количество подразделений из Покровского направления в Курскую область. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

«Российское военное командование, возможно, передислоцировало резервные подразделения, предназначенные для усиления приоритетной наступательной операции России на Покровском направлении, для защиты от украинской операции в Курской области — что свидетельствует о том, что оперативное давление со стороны Сил обороны на Курщине влияет на российские операции в каждом секторе на всей территории боевых действий», — говорится в обзоре.

Со ссылкой на российские источники утверждается, что, по меньшей мере, рота российской 15-й мотострелковой бригады (2 АК, российского ЦВО) передислоцировалась из направления Покровска на Курщину.

Некоторые российские и украинские открытые источники также заявили, что неопределенные части 15-й мотострелковой бригады передислоцированы в Курскую область. Вместе с тем ее подразделения вовлечены в наступление на Покровском направлении.

В свою очередь OSINT-организация Evocation.info 19 августа заявила, что Россия также перебросила элементы 1-й «Славянской» мотострелковой бригады (1-й армейский корпус «ДНР») по донецкому направлению в Курскую область. А в конце июля и в августе ISW зафиксировал заявления о том, что части этой бригады действовали на Торецком и Покровском направлениях.

Передислоцированные подразделения, вероятно, были резервными частями, которые российское военное командование намеревалось использовать для усиления группировки по этим направлениям, чтобы предотвратить угрозу преждевременного достижения боевой кульминации, но не дождаться ее.

«Решение российского военного командования передислоцировать ограниченные силы в Курскую область вместо того, чтобы привлечь их к операции по захвату Покровска или Торецка, свидетельствует о том, что оно не смогло полностью изолировать свои приоритетные наступательные операции в Донецкой области от потребностей в живой силе, вызванных украинской операцией в Курской области», — считают в ISW.

Вместе с тем аналитики считают, что передислокация ограниченных частей 15-й и 1-й мотострелковых бригад не будет оказывать немедленного влияния на ситуацию на поле боя на Покровском или Торецком направлениях, поскольку это относительно небольшие силы.

Напомним, Путин приказал вытеснить украинские войска из Курской области до 1 октября.