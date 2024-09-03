Эндокринолог назвала орехи, которые снижают уровень холестерина

Российский эндокринолог Арина Разагатова назвала орехи, которые снижают уровень холестерина, улучшают состояние кожи и помогают похудеть. Это макадамии и кешью.

По ее словам, во время опыта было установлено, что люли, которые съедали 15-18 орехов макадамии в сутки, имели более низкий уровень холестерина, в том числе ЛПНП, то есть плохой холестерин, чем те, в рацион которых макадамия не входила.

Сказано, что также регулярное употребление кешью помогает снизить уровень холестерина и ЛПНП. Добавление его в рацион помогает потерять больше жира и сильнее увеличить мышечную массу по сравнению с той же диетой без кешью.

Она рассказала также, что две порции миндаля уменьшают усталость после тренировки и увеличивают силу ног. Его ежедневное миндаля уменьшает выраженность морщин и пигментацию кожи (неравномерный тон) у женщин в постменопаузе.

Добавляется, что перекусы орехами дают возможность избежать переедания и набора веса, помогают контролировать уровень сахара, улучшают работу сердца, головного мозга и снижают риск многих хронических заболеваний.

Специалист отметила: «Жиры – это необходимая часть нашего рациона, но избыток животного жира (жирные сорта мяса, сливочное масло, яйца в большом количестве), может повышать риск проблем с сердцем, сосудами».

Резюмируется: «Орехи богаты растительными ненасыщенными жирными кислотами, то есть полезными жирами. В день следует съедать тридцать граммов орехов без каких-либо добавок (варенья или меда). Также можно добавлять их в салаты или делать из орехов корочку для мяса и рыбы».

Ранее стало известно об удивительном свойстве орехов.