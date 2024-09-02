Американцы объяснили, почему детям не стоит пользоваться мобильными телефонами в школе

Эксперты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) говорят, что детям нужно запрещать пользоваться мобильными телефонами в школе. По их словам, это улучшает социальную жизнь и творческие способности малышей.

В их отчете сказано, что американские дети в возрасте от 8 до 12 лет проводят у экрана около шести часов в день. Многие используют телефоны во время занятий в школе или во время перерыва.

Специалисты предупреждают, что это может ухудшить социальную жизнь детей, а также не позволяет им чувствовать скуку, необходимую для творчества.

Добавляется: «Если дети постоянно находятся на своих телефонах, это не помогает им развить ощущение, что они могут создавать, думать и генерировать мысли и идеи».

Увы, но, как оказалось, социальные сети способны усилить тревожность малыша, распространяя дезинформацию или укрепляя предубеждения.

Так, не имея контекста, школьники могут воспринимать мир как враждебный.

Исследователи советуют школам запретить использование мобильных телефонов, а родителям нужно ограничить экранное время за ужином или перед сном.

Резюмируется, что следует создать больше возможностей для детей, чтобы им нравилось проводить время без телефона.

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