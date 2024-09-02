Австралийцы обнаружили в недрах Земли кое-что необычное

Эксперты из Австралийского национального университета сделали неожиданное открытие. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они нашли в недрах Земли область в форме пончика, что дало новые знания о динамике магнитного поля нашей планеты.

Поясняется, что ядро Земли имеет два слоя: твердый внутренний и жидкий внешний.

Выявленное кольцо находится в верхней части жидкого слоя, где ядро встречается с мантией.

Сказано, что кольцевой регион расположен параллельно экваториальной плоскости в низких широтах. Его толщина достигает нескольких сотен километров.

Информируется, что внешнее ядро преимущественно состоит из жидкого железа и никеля, а интенсивное движение электропроводящей жидкости создает магнитное поле, которое помогает поддерживать всю жизнь, защищая планету от разрушительных солнечных ветров и вредного космического излучения.

Добавляется, что знание состава внешнего ядра, включая легкие химические элементы, имеет основополагающее значение для понимания магнитного поля и прогнозирования того, когда оно может потенциально исчезнуть или ослабнуть.

Резюмируется, что эта область имеет высокую концентрацию легких элементов, которые помогают перемешивать жидкое ядро и поддерживать магнитное поле.

Ранее ученым удалось измерить запасы воды в земной коре.