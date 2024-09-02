Вокруг Земли обнаружили электрическое поле планетарного масштаба

Эксперты из NASA сделали громкое открытие. Появились данные их отчета.

Американцы впервые выявили электрическое поле планетарного масштаба вокруг Земли.

Поясняется, что данное явление, известное как амбиполярное электрическое поле, служит третьим глобальным полем для нашей планеты наряду с гравитационным и магнитным полями.

Ученые говорят о том, что в атмосфере нашей планете на высоте от 60 до 300 километров над ее поверхностью расположен слой под названием ионосфера.

Добавляется, что в нем ультрафиолетовое излучение Солнца бомбардирует атомы, отнимая у них электроны и превращая в ионы, что должно создавать слабое электрическое поле вокруг любой планеты с атмосферой.

Признаки существования амбиполярного электрополя впервые появились еще в 1968-м году, и были выявлены с помощью космических аппаратов, пролетавших над Северным и Южным полюсами. Они зафиксировали потоки частиц, которые вырывались из атмосферы в космос. Этот феномен назвали полярным ветром.

Для того, чтобы проанализировать происхождение полярного ветра, специалисты запустили ракету Endurance с ракетного полигона на Шпицбергене недалеко от Северного полюса, подняв ее на высоту 768,03 километра, после чего она через девятнадцать минут приводнилась в Гренландском море.

Информируется, что датчики зафиксировали незначительное изменение в 0,55 вольта, что примерно соответствует напряжению батарейки в часах.

Сказано, что такая разница напряжений толкает ионы водорода, самые распространенные частицы в солнечном ветре, с силой в 10,6 раза выше значения гравитации.

Уверяется, что такой силы более чем достаточно, чтобы разогнать частицы до сверхзвуковой скорости и выбросить их в космос.

Резюмируется, что сейчас стоит цель найти амбиполярные электрические поля на Марсе и Венере.

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