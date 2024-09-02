Медики объяснили, почему сердечникам нужно бросать курить

Медики рассказали о том, почему сердечникам следует бросать курить. Данные отчета приводит ESC Congress 2024.

В нем сказано о том, что отказ от курения снижает риск инфаркта на 50% у людей с коронарной болезнью сердца, а вот уменьшение количества выкуриваемых сигарет почти не влияет на здоровье сердца.

В ходе опыта были оценены данные 32 тысяч пациентов с коронарной болезнью сердца – при данном состоянии поражаются артерии, которые несут кровь к сердцу, а нарушение кровоснабжения органа ухудшает его работу и повышает риск инфаркта.

Сообщается, что 41,3% людей никогда не курили, 46,2% бросили курить, 12,5% курили на момент включения в исследование.

Информируется, что у тех, кто бросил курить, узнав о своем диагнозе, риск инфаркта снизился на 50%.

Увы, каждый дополнительный год курения после обнаружения коронарной болезни повышал риск инфаркта на 8%.

Резюмируется: «Никогда не поздно отказаться от курения. Чем раньше это сделает человек, тем лучше будет его здоровье. Для облегчения отказа от курения могут быть использованы консультации со специалистами, психотерапия и медикаменты».

Ранее британцы объяснили, почему пожилым людям следует бросать курить.