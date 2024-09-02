Стало известно, почему нужно отсыпаться по выходным

Выяснилось, почему следует отсыпаться по выходным. Об этом говорят медики из Великобритании.

Эксперты поведали о том, что люди, которые не высыпаются в течение рабочей недели, и добирают часы сна на выходных, значительно реже страдают от болезней сердца.

Специалисты оценили данные 90 тысяч британцев за четырнадцать лет, которые предоставили информацию о количестве часов сна.

Поясняется, что дефицит определялся как сон менее семи часов за ночь, о нем сообщили 22% пациентов.

Исследователи разделили подопытных с дефицитом сна на четыре группы: первая спала на выходных больше всех, а четвертая меньше всех. Первые компенсировали свой недосып в будни лучше других. Их риск сердечнососудистых заболеваний был на 19% ниже, чем у четвертой группы.

При этом, как сказано, данный анализ не показал никаких различий между мужчинами и женщинами.

Резюмируется: «Достаточный компенсационный сон связан с более низким риском сердечных заболеваний. Эта связь становится еще более выраженной для людей, которые регулярно страдают от дефицита сна в будни».

Ранее был назван хитрый способ засыпать быстрее.