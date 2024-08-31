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Новости > Европа «сидела на коксе» еще 300 лет назад

Европа «сидела на коксе» еще 300 лет назад

Александр Панько
31.08.24 09:23
127
Европа «сидела на коксе» еще 300 лет назад
Европейцы употребляли кокаин уже 300 лет назад. Об этом пишет Popular Science.
 
Раньше считалось, что кокаин стал популярен лишь в XIX веке, когда химики смогли выделить психоактивное вещество из растения коки.
 
Однако ученые обнаружили следы наркотика в мозге двух человек, захороненных в склепе одной из больниц. Они также изучили медицинские записи этой больницы, но не нашли упоминаний о применении коки в лечебных целях.
 
Исследователи предполагают, что коку могли использовать для подавления аппетита или просто ради развлечения.

Тэги: кокаин

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