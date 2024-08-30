Шольц заявил, что желает сохранить свое канцлерское кресло

Немецкий канцлер Олаф Шольц сделал важное заявление. Он сказал, что желает сохранить свой пост.

Политик сказал: «Мне нравится быть канцлером. Моя цель заключается в том, чтобы Социал-демократическая партия стала как можно сильнее и возглавила следующее правительство».

Также глава правительства считает, что перед последними федеральными выборами условия были не лучше, однако, несмотря на это, его партия одержала победу.

Олаф Шольц резюмировал: «Наш политический ландшафт постоянно меняется. Я уверен, что мы снова добьемся успеха».

Ранее Шольц отверг обвинения в том, что Германия планирует сократить поддержку Украины.