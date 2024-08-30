В ЕС замедлилась инфляция

Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа замедлилась до 2,2% с 2,6% месяцем ранее. Такие данные приводит Евростата.

Сообщается также, что в месячном выражении потребительские цены в еврозоне, согласно предварительной оценке, выросли на 0,2%.

По итогам августа прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 5,2%.

Эксперты говорят, что базовая годовая инфляция в отчетном периоде замедлилась до 2,8% с 2,9%, которые сохранялись предыдущие три месяца подряд (с мая по июль); значение августа совпало с прогнозами.

Указывается, что наибольший вклад в инфляцию внес годовой рост цен на услуги (4,2% против 4% в июле), а следом идет инфляция на продукты питания, алкоголь и табак (2,4% после 2,3% в июле).

Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в июле в Бельгии (4,5%).

Самая низкая инфляция была в Литве (0,7%) и Латвии (0,9%).

Ранее в ЕС измерили уровень безработицы.