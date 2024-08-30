Трамп вновь унизил Харрис на митинге

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь раскритиковал демократку Камалу Харрис. Произошло это на митинге в штате Висконсин.

Политик вспомнил: «Когда мы сидели вместе, она не произвела на меня впечатление лидера».

Он добавил: «Я не представляю ситуацию, при которой она вела бы переговоры с председателем КНДР Си Цзиньпином или лидером КНДР Ким Чен Ыном, как это делали мы».

Республиканец также сказано, что предстоящие выборы главы государства станут самым важным событием в американской истории.

Ранее Трамп заговорил об угрозе ядерного оружия.