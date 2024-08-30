Бербок обвинила Путина в подготовке к новой «холодной войне»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осудила удары по энергетической инфраструктуре Украины и обвинила главу Кремля Владимира Путина в подготовке к новой «холодной войне» против украинцев. Об этом пишет Tagesschau.
Она отметила, что в последнее время критическая инфраструктура Украины страдает от массированных российских обстрелов и россияне прицельно бьют по инфраструктуре тепло- и водоснабжения.
«С той целью, чтобы люди замерзли до смерти зимой», — сказала она.
По ее мнению, Путин стремится к еще более масштабной «холодной войне», чем в предыдущие годы.
По словам Бербок, ответом ЕС должен стать новый защитный щит Украины.
«Противовоздушная оборона все еще остается важнейшей вещью для защиты человеческих жизней в Украине», — добавила министр.
Напомним, Бербок объяснила, зачем оружие США размещается в Европе.