Бербок обвинила Путина в подготовке к новой «холодной войне»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осудила удары по энергетической инфраструктуре Украины и обвинила главу Кремля Владимира Путина в подготовке к новой «холодной войне» против украинцев. Об этом пишет Tagesschau.

Она отметила, что в последнее время критическая инфраструктура Украины страдает от массированных российских обстрелов и россияне прицельно бьют по инфраструктуре тепло- и водоснабжения.

«С той целью, чтобы люди замерзли до смерти зимой», — сказала она.

По ее мнению, Путин стремится к еще более масштабной «холодной войне», чем в предыдущие годы.

По словам Бербок, ответом ЕС должен стать новый защитный щит Украины.

«Противовоздушная оборона все еще остается важнейшей вещью для защиты человеческих жизней в Украине», — добавила министр.

Напомним, Бербок объяснила, зачем оружие США размещается в Европе.