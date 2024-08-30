Израиль и ХАМАС договорились о трехдневном перемирии, — СМИ

Между Израилем и ХАМАСом будет объявлено трехдневное перемирие для проведения вакцинации против полиомиелита на территории Газы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова самого высокопоставленного представителя Всемирной организации здравоохранения на Палестинских территориях Рика Пеперкорна.

«Израильские военные и представители палестинской группировки боевиков ХАМАС согласились на три отдельных зонированных трехдневных паузы в Газе, которые позволят провести первый раунд вакцинации детей против полиомиелита», — говорится в публикации.

Отмечается, что кампания вакцинации должна начаться в воскресенье, когда бои должны прекратиться между 6 утра и 3 дня.

«Компания начнется в центральной части Газы тремя днями перемирия подряд. После этого она переместится на юг Газы, где бои также прекратятся на три дня, а затем — в северную Газу», — пишет издание.

При необходимости стороны согласились продлить эти гуманитарные паузы на один дополнительный день.

«Через четыре недели после первой дозы необходимо будет провести второй раунд вакцинации», — говорится в публикации.

Чтобы остановить распространение вируса полиомиелита, ВОЗ необходимо будет охватить прививками 90% детей в каждом регионе.

«Мы готовы к сотрудничеству с международными организациями, чтобы провести эту кампанию и защитить более 650 тысяч палестинских детей в секторе Газа», — отметил представитель ХАМАС Басем Наим.

Напомним, США обещают защитить Израиль от Ирана.