Трамп заговорил об угрозе ядерного оружия

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп высказался об угрозе ядреного оружия. Произошло это на митинге в штате Висконсин.
Политик сказал: «По моему мнению, самая большая проблема нашей страны и всего мира – это ядерное оружие».
Он добавил: «Это разрушительная сила, подобной которой никто никогда раньше не видел. Мы должны позаботиться о том, чтобы она никогда не была использована».
Также республиканец считает, что Китай в течение ближайших четырех-пяти лет окажется в состоянии догнать США по своему ядреному потенциалу.
Ранее мы писали, что Трамп может бросить Цукерберга за решетку.