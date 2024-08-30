Трамп заговорил об угрозе ядерного оружия

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп высказался об угрозе ядреного оружия. Произошло это на митинге в штате Висконсин.

Политик сказал: «По моему мнению, самая большая проблема нашей страны и всего мира – это ядерное оружие».

Он добавил: «Это разрушительная сила, подобной которой никто никогда раньше не видел. Мы должны позаботиться о том, чтобы она никогда не была использована».

Также республиканец считает, что Китай в течение ближайших четырех-пяти лет окажется в состоянии догнать США по своему ядреному потенциалу.

Ранее мы писали, что Трамп может бросить Цукерберга за решетку.