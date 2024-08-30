Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 613 590 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 30 августа.

Сообщается, что были ликвидированы уже 613 590 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 574 танка, 16 722 боевые бронированные машины, 17 572 артиллерийские системы, 1 175 РСЗО, 940 средств ПВО, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14 453 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 556 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 23 763 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 967 единиц специальной техники.

Ранее РФ придумала новый способ пополнить армию за счет лиц на оккупированных территориях.