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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 613 590 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 613 590 солдат

Александр Панько
30.08.24 08:48
106
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 613 590 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 30 августа.

Сообщается, что были ликвидированы уже 613 590 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 574 танка, 16 722 боевые бронированные машины, 17 572 артиллерийские системы, 1 175 РСЗО, 940 средств ПВО, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14 453 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 556 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 23 763 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 967 единиц специальной техники.

Ранее РФ придумала новый способ пополнить армию за счет лиц на оккупированных территориях.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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