Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Генштаб подтвердил потерю F-16 и гибель пилота. Не исключен «дружеский огонь»

Генштаб подтвердил потерю F-16 и гибель пилота. Не исключен «дружеский огонь»

Александр Панько
30.08.24 09:46
82
Генштаб подтвердил потерю F-16 и гибель пилота. Не исключен «дружеский огонь»

Истребители F-16 Вооруженных Сил Украины были задействованы при отражении атаки РФ 26 августа. С одним из самолетов была потеряна связь. Об этом сообщил Генштаб в своем Telegram-канале.

Во время воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением украинские военные сбили четыре крылатых ракеты врага.

Однако во время захождения на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Впоследствии выяснилось, что самолет потерпел крушение, летчик погиб.

«Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета», — говорится в сообщении.

Следствие рассматривает «дружеский огонь» украинского ПВО как одну из возможных причин крушения истребителя F-16. Об этом сообщает издание «Голос Америки» со ссылкой на собственные источники в Воздушных силах ВСУ.

«Рассматриваются разные версии, включая „дружеский огонь“ своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота. Но точно причины будут известны только после завершения расследования», — рассказал представитель Воздушных сил, говоривший на условиях анонимности.

Собеседник также подверг критике сообщения в медиа о том, что уже якобы «известны» вероятные причины.

Напомним, США передали для украинских F-16 новейшие РЭБ, которых не имеют даже союзники НАТО.

Тэги: крушение, Генштаб, F-16

Комментарии

Статьи

29.08.24 11:46

Николай Дуров: серый кардинал Telegram и непризнанный гений

Автор: Александр Панько

Дайджест

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс
28.08.24 20:30

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.08.24 10:07

В Покровске закроются отделения банков, — ОВА

30.08.24 09:33

Трамп вновь унизил Харрис на митинге

30.08.24 09:29

«Шахтер» получил соперников в Лиге чемпионов

30.08.24 09:08

«Укрэнерго» обнародовало график отключений в пятницу, 30 августа

30.08.24 09:02

Трамп заговорил об угрозе ядерного оружия

30.08.24 08:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 613 590 солдат

29.08.24 16:44

США увеличивают производство снарядов для Украины, — Associated Press

29.08.24 16:38

На Солнце появилось пятно в виде сердца

29.08.24 15:54

Си Цзиньпин сделал громкое заявление перед посланником Байдена

30.08.24 09:08

«Укрэнерго» обнародовало график отключений в пятницу, 30 августа

29.08.24 10:56

Любой компромисс с Путиным — ловушка, — Буданов

29.08.24 09:43

Украина договорилась о реструктуризации долга

29.08.24 09:09

В «Укрэнерго» рассказали, как будут выключать свет 29 августа

28.08.24 11:44

Зеленский представит Байдену план победы. Его покажут также Трампу и Харрис

28.08.24 10:40

Зеленский рассказал, чем закончится война Украины с Россией

28.08.24 10:35

В Ростовской области атакована очередная крупная нефтебаза оккупантов

28.08.24 09:23

Стало известно, как будут отключать свет 28 августа

27.08.24 12:44

В Минэнерго сообщили, сколько будут действовать графики плановых отключений света

27.08.24 11:37

В ISW объяснили, почему Лукашенко не рискнет вступить в войну с Украиной

25.08.24 23:43

Папа Римский отреагировал на запрет УПЦ

23.08.24 10:38

Оспа обезьян: в ВОЗ попытались успокоить европейцев

23.08.24 19:05

Депутат Гетманцев, зам ГНИ Сокур, Кауфман и «черный» табачный рынок в Украине, - СМИ провели расследование

25.08.24 01:01

Павел Дуров арестован в Париже: ему грозит 20 лет тюрьмы

23.08.24 14:49

Стало известно, способен ли искусственный интеллект восстать против людей

23.08.24 14:56

Стартовали испытания вакцины от рака легких

25.08.24 01:09

У Telegram есть план действий на случай ареста Павла Дурова

23.08.24 15:51

К энергосистеме Украины досрочно подключили очередной блок АЭС

23.08.24 15:43

Долгожительница из Великобритании раскрыла свой секрет

23.08.24 16:21

В ООН выдвинули пикантные обвинения против британской полиции

Фото и Видео
В ОП объяснили связь Курщины с Покровском
В ОП объяснили связь Курщины с Покровском
В ОП объяснили связь Курщины с Покровском
В ОП объяснили связь Курщины с Покровском
Зеленский рассказал о восстановлении энергетики после атак РФ
Зеленский рассказал о восстановлении энергетики после атак РФ
Соник 3 (2024): трейлер и дата выхода
Соник 3 (2024): трейлер и дата выхода
Лягушка (2024): трейлер нового южнокорейского жестяк-триллера
Лягушка (2024): трейлер нового южнокорейского жестяк-триллера
Властелин колец: Война Рохиррим (2024): дата выхода и трейлер нового аниме
Властелин колец: Война Рохиррим (2024): дата выхода и трейлер нового аниме
Кулинарная книга по вселенной Гарри Поттера выйдет уже в 2024 году
Кулинарная книга по вселенной Гарри Поттера выйдет уже в 2024 году
В Ростовской области атакована очередная крупная нефтебаза оккупантов
В Ростовской области атакована очередная крупная нефтебаза оккупантов
Юлия Вавилова: девушка Дурова прилетела вместе с ним в Париж и не выходит на связь
Юлия Вавилова: девушка Дурова прилетела вместе с ним в Париж и не выходит на связь
Появилось видео, как пляж в Калифорнии атаковали сотни морских котиков
Появилось видео, как пляж в Калифорнии атаковали сотни морских котиков
В порту «Кавказ» затонул паром с цистернами, атакованный дронами
В порту «Кавказ» затонул паром с цистернами, атакованный дронами
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.