Генштаб подтвердил потерю F-16 и гибель пилота. Не исключен «дружеский огонь»

Истребители F-16 Вооруженных Сил Украины были задействованы при отражении атаки РФ 26 августа. С одним из самолетов была потеряна связь. Об этом сообщил Генштаб в своем Telegram-канале.

Во время воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением украинские военные сбили четыре крылатых ракеты врага.

Однако во время захождения на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Впоследствии выяснилось, что самолет потерпел крушение, летчик погиб.

«Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета», — говорится в сообщении.

Следствие рассматривает «дружеский огонь» украинского ПВО как одну из возможных причин крушения истребителя F-16. Об этом сообщает издание «Голос Америки» со ссылкой на собственные источники в Воздушных силах ВСУ.

«Рассматриваются разные версии, включая „дружеский огонь“ своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота. Но точно причины будут известны только после завершения расследования», — рассказал представитель Воздушных сил, говоривший на условиях анонимности.

Собеседник также подверг критике сообщения в медиа о том, что уже якобы «известны» вероятные причины.

Напомним, США передали для украинских F-16 новейшие РЭБ, которых не имеют даже союзники НАТО.