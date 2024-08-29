Американцы опровергли популярный космический миф

Эксперты из Техасского университета в Остине (США) опровергли популярный космический миф. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что предыдущие выводы о том, что ранние галактики обладали аномально высокой массой, были неверными.

Стоит пояснить, что до этого полагалось, что некоторые галактики в ранней Вселенной имели крайне большую массу, что противоречило стандартной модели космологии.

Сейчас же удалось установить, что на самом деле эти галактики значительно менее массивны, чем предполагалось.

Оказалось, что черные дыры внутри галактик усиливают их яркость, создавая ложное впечатление об их массе.

Информируется, что во время опыта использовались данные проекта CEERS, который фокусируется на изучении эволюции Вселенной.

Американцы считают, что дополнительный свет от этих галактик не исходит от звезд, а возникает из-за трения газа, который нагревается и ускоряется в аккреционных дисках черных дыр, что приводит к увеличению яркости галактик и создает иллюзию их большей массы.

Добавляется, что после исключения галактик с черными дырами из анализа оставшиеся объекты оказались вполне совместимыми с предсказаниями стандартной модели космологии.

Резюмируется, что это опровергает предположение о том, что обнаруженные ранние галактики могут ставить под сомнение теорию эволюции Вселенной.

Ранее индусы рассказали, какой была древняя Луна.