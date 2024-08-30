Итальянцы придумали необычный способ добычи серебра

Эксперты из университета Камерино в Италии придумали кое-что оригинальное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые создали дешевый и высокоэффективный метод добычи серебра из старых солнечных панелей.

Специалисты использовали активированное основание персульфата в сочетании с аммиаком, чтобы отделить серебро от меди в электрических цепях отходов солнечной энергетики.

Информируется: для того, чтобы определить правильное количество каждого из материалов для использования в процессе, итальянцы провели несколько реакций с использованием различных переменных, таких как концентрация аммиака, сохраняя при этом постоянными другие переменные, такие как скорость перемешивания и температура.

Указывается на то, что после ряда опытов исследователи обнаружили нужное сочетание факторов: аммиак в концентрации 0,5 моль на литр и персульфат калия в концентрации 0,2 моль на литр.

Добавляется, что реакция длилась один час и обеспечила отделение 85% серебра в тестовом образце.

После этого была проведена электроосаждение-окислительно-восстановительная замена с целью довести долю полученного серебра до 98,7%.

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