Немцы обнаружили очень необычную бактерию

Эксперты из Йенского университета в Германии обнаружили необычную бактерию. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты выявили прокариотическую бактерию, которая может питаться другими клетками.

Акцентируется внимание: до этого существование такого организма считалось невозможным и противоречащим современной доктрине.

Поясняется, что прокариоты представляет собой древнейшие на нашей планете одноклеточные живые организмы, не обладающие оформленным внутренним ядром и другими внутренними органеллами.

Добавляется, что отсутствие четкого ядра отличает их от эукариот, к которым относятся все живые организмы с ядерной структурой клеток.

Немцы отмечают, что отличительной чертой эукариот считается эндоцитоз, то есть способность поедать другие клетки.

Сказано, что ранее полагалось, что прокариоты не способы съесть никого из себе подобных, поскольку для такого сложного действия им не хватает источника энергии в виде митохондрии.

Исследователи сконцентрировались на прокариотической группе планктомицетов: необычных бактерий, которые могут быть потенциальными предками эукариот из-за необычной биологии.

Был найден микроорганизм под названием Uabimicrobium helgolandensis, обитающий в Северном море – данные прокариоты оказались способны питаться другими бактериями, опровергнув предыдущие научные представления.

Ожидается, что данное открытие позволит по-новому взглянуть на эволюцию многоклеточной жизни на нашей планете.

Ранее мы писали, что в ВОЗ бьют тревогу из-за опасной бактерии.