Ученые научились добывать электричество из Wi-Fi и Bluetooth

Международная группа экспертов из Индии, Сингапура, Японии и Италии придумала оригинальный способ добычи электричества. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была создана технология получения электричества из слабых радиоволн, в том числе из Wi-Fi и Bluetooth.

Ученые создали высокочувствительный приемник, названный ректенной, или выпрямляющей антенной.

Отмечается, что данное устройство использует особенности квантовой физики для эффективного преобразования электромагнитной энергии в постоянный ток.

Ожидается, что новую технологию можно масштабировать для питания устройств и датчиков умных устройств, используя небольшую долю избыточных радиочастотных сигналов.

Информируется при этом, что ректенны принимают электромагнитные волны радиочастотных сигналов или различные длины волн света, улавливая их как переменный ток.

После этого устройство преобразует его в постоянный ток через выпрямительную схему.

Сообщается, что окружающие радиочастотные сигналы могут регистрироваться значительно ниже минус 20 децибел-милливатт, единицы измерения, используемой для выражения силы сигнала.

Поясняется, что средний смартфон передает сигналы на уровне 27 дБм, а микроволновая печь работает на уровне 60 дБм.

Говорится, что для своей демонстрации специалисты опирались на свойства магнитного туннельного перехода, то есть компонента, состоящего из очень тонкого слоя изолирующего материала, зажатого между двумя магнитными слоями.

Дело в то, что радиочастотные сигналы могут вызывать сдвиг в МТП, при котором ток сигнала влияет на спин (момент импульса) электронов внутри конструкции. Это можно использовать для производства электроэнергии.

Исследователи создали серию «спиновых выпрямителей» из МТП нанометрового размера, чувствительных к частотам Wi-Fi (частоты 2,4 гигагерца), 4G (от 2,3 до 2,6 ГГц) и 5G (3,5 ГГц).

Резюмируется, что в будущем этот метод можно будет использовать для сокращения выбросов углерода при эксплуатации беспроводных сетей.

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