В Покровске закроются отделения банков, — ОВА

Банковские отделения перестанут работать в городе Покровск Донецкой области с понедельника, 2 сентября. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«До конца недели в Покровске будут еще работать банковские учреждения, но с понедельника останутся только банкоматы», — заявил он.

Он отметил, что в городе до сих пор остаются 38 тысяч взрослых и около 1 900 детей.

«Все они должны эвакуироваться в более безопасные регионы Украины», — резюмировал чиновник.

Напомним, в ОП объяснили связь Курщины с Покровском.