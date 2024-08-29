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Новости > У Путина назвали Дурова гражданином России

У Путина назвали Дурова гражданином России

Александр Панько
29.08.24 14:28
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У Путина назвали Дурова гражданином России

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал дело основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которого задержали во Франции. Чиновник сделал интересное заявление.

Он сказал: «Павел Дуров все еще является гражданином России. А что касается получения французского гражданства, здесь мы ничего не знаем. Это не наше дело».

В Кремле добавили: «Мы, конечно же, считаем его гражданином России. И по сути необходимости, в меру возможностей наших будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину России».

Ранее во Франции объявили причины задержания Дурова.

Тэги: Россия, мир, Кремль, Павел Дуров, Telegram

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