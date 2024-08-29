У Путина назвали Дурова гражданином России

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал дело основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которого задержали во Франции. Чиновник сделал интересное заявление.

Он сказал: «Павел Дуров все еще является гражданином России. А что касается получения французского гражданства, здесь мы ничего не знаем. Это не наше дело».

В Кремле добавили: «Мы, конечно же, считаем его гражданином России. И по сути необходимости, в меру возможностей наших будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину России».

Ранее во Франции объявили причины задержания Дурова.