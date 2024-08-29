На Солнце появилось пятно в виде сердца

Пятно в виде сердца появилось на Солнце. О нем поведал руководитель российской Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев.

Ученый рассказал: «К сожалению, формы пятен недолговечны и, наверное, уже сегодня этот образ будет окончательно утрачен».

Добавляется: «Пятна возникают в результате воздействия сильных магнитных полей, а поля на Солнце все же очень нестабильны».

По его словам, за время своего существования пятно не произвело ни одной даже самой слабой вспышки.

Ранее была разгадана одна из «аномалий» Солнца.