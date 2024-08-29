США увеличивают производство снарядов для Украины, — Associated Press

Завод по производству боеприпасов в штате Пенсильвания, США, производящий артиллерийские снаряды для отправки в Украину, увеличил производство на 50% — с 24 000 до 36 000 патронов в месяц. Об этом пишет Associated Press.

Указывается, что еще три новых производственных линий находятся на стадии разработки.

«Скрентонский завод работает так: он перековывает 907-килограммовые стальные бруски на 155-миллиметровые гаубические снаряды. Затем их отправляют в штат Айова, где их начиняют взрывчаткой и оснащают запалами. Оттуда многие боеприпасы попадают в Украину», — пишет АР.

На заводе указывают, что главным образом сейчас они производят боеприпасы калибром 155 мм.

«Мы очень упорно работаем над тем, чтобы достичь цели, которую поставил перед нами Пентагон», — объяснил журналистам Ричард Гансен, представитель командующего сухопутными войсками на заводе.

Агентство отмечает, что завод в Пенсильвании в начале 20 века являлся мастерской по ремонту локомотивов. Затем американское Минобороны выкупило мощности и превратило ее в завод по производству крупнокалиберной артиллерии для Корейской войны. С 2006 года этот завод эксплуатирует компания General Dynamics по контракту с правительством США, являющимся владельцем завода.

Напомним, США объявили о пакете оружия Украине на $200 млн.