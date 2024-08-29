РФ придумала новый способ пополнить армию за счет лиц на оккупированных территориях, — ЦНС

Страна-агрессор Российская Федерация придумала новый способ, как пополнить свои оккупационные войска за счет людей на временных оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

В частности, в аннексированном Крыму и на оккупированной части востока Украины, так называемые правоохранители давят на задержанных людей, чтобы те заключали контракт с Вооруженными силами РФ в обмен на избежание уголовного преследования. Речь идет о лицах, которым грозит заключение.

По данным ЦНС, перед следователями поставлен план по пополнению армии окупантов контрактниками. Таким образом, Кремль надеется оттянуть момент объявления массовой мобилизации путем вербовки на контракт срочников, задержанных, мигрантов и других «незначительных» для рядовых россиян каст населения.

Информационный ресурс призвал людей передавать информацию о каждом участнике репрессивного аппарата Кремля, чтобы никто из них не избежал наказания.

Напомним, в России подростков вербуют на войну против Украины.