В Крыму начались массовые отключения водоснабжения, — СМИ

Массовые отключения водоснабжения осуществляются во временно оккупированном Крыму. Инфраструктура полуострова продолжает испытывать трудности в результате оккупации. Об этом со ссылкой на предприятия российских захватчиков «Вода Крыма» сообщает агентство QIRIM.News.

Авария на водопроводе в районе села Прибрежное стала причиной того, что без воды осталась вся Евпатория.

Ремонтные работы ограничили подачу воды в Симферополе, поселке Мирное и Солнечногорское, а также в Алуште, Джанкое, Керчи, Армянске, поселке Привольное и Феодосии.

Напомним, граждане Украины массово уезжают из Крыма.