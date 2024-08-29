Делегация МВФ на следующей неделе посетит Украину

Команда Международного валютного фонда на следующей неделе посетит Украину. Во время встречи с официальными лицами в Украине планируют пересмотреть перспективы бюджета. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, уже на следующей неделе команда МВФ встретится с украинскими официальными лицами, чтобы рассмотреть перспективы бюджета Украины.

Во время поездки МВФ планирует решить, выплачивать ли следующие 1,1 миллиарда долларов из программы помощи на 15,6 миллиарда долларов.

По словам одного из источников издания, перед поездкой сотрудники МВФ, работающие с Украиной, примут участие в неформальной встрече с исполнительным советом фонда, чтобы проинформировать их о последней информации о займе Украины.

Напомним, Украина договорилась о реструктуризации долга.