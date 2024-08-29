Россия ограничила въезд в Курчатов, где расположена Курская АЭС

Правящий режим РФ решил ограничить въезд в город Курчатов, где располагается Курская АЭС. Об этом заявил в Telegram временный исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, решение об ограничении въезда в город Курчатов принято через якобы «попытки ВСУ проникнуть в город» и с целью «обеспечения дополнительных мер безопасности».

Российский чиновник также поспешил заверить, что безопасность Курской атомной станции «максимально обеспечена».

Жители Курчатова, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в город, а те, у кого нет прописки, но работают в городе, могут получить пропуск в администрациях города Курчатова и Курчатовского района.

Сотрудники Курской атомной станции и строительства АЭС-2 должны обратиться к руководству своей компании по введенному пропускному режиму.

Транспортным средствам, осуществляющим транзитные перевозки и ранее перемещавшимся по территории Курчатова, власти Курщины советуют использовать альтернативные маршруты объезда.

Напомним, в ОП объяснили связь Курщины с Покровском.