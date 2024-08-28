Майкл Мэдсен: арестована звезда фильмов Тарантино

Звезду фильмов Тарантино Майкла Мэдсена арестовали за домашнее насилие.

В полиции заявили, что он избил и выгнал из дома жену. После внесения залога в размере $ 20 тысяч Мэдсен был отпущен из-под стражи.

На счету актера Майкла Мэдсена это уже четвертый арест.

В 2012 году Майкла Мэдсена арестовали за драку с сыном, а после он дважды попадал за решётку за вождение в нетрезвом виде.