Гудбай (2024): в РФ снимают сериал про Джо Байдена

В России снимают сериал «Гудбай» про Джо Байдена. Об этом сообщают местные паблики.

Президента США в сериале «Гудбай» сыграет Дмитрий Дюжев, известный по фильмам «Бригада», «Жмурки».

По сюжету сериала «Гудбай» Байден летит в Россию, чтобы оценить воздействие санкций, но в первый же день теряет документы. Тогда он знакомится с местным «патриотом», селится в хрущевку, начинает работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и вернуться в Америку.

Сериал «Гудбай» выйдет на ТНТ.