Ирина Болгар подала в суд на Дурова: утверждает, что он избивал детей

На основателя Телеграм Павла Дурова могут завести еще одно уголовное дело. Как пишет журнал Forbes, Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей Павла Дурова, подала против него иск в Швейцарии.

Ирина Болгар утверждает, что Дуров применил физическое насилие к одному из их детей.

Иск был подан через несколько месяцев после того, как бизнесмен, по словам Болгар, перестал выплачивать ей алименты в размере 150 000 евро в месяц.

Ранее издание сообщало, что Ирина Болгар с высокой вероятностью являлась гражданской женой Дурова. Но сейчас у него другая спутница . Ранее появилась информация о криптокоуче Юлии Вавиловой. Именно с ней Дуров летал в Париж, где и был арестован в субботу.

Сам основатель Телеграма связь с Болгар и отцовства ее трех детей не подтверждал.