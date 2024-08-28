Ученые из США разгадали еще одну космическую тайну

Эксперты из института Флэтайрон в Нью-Йорке (США) разгадали еще одну космическую тайну. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что удалось узнать, почему взрывы некоторых сверхновых оказываются до сто раз ярче обычных.

Говорится, что, согласно ведущей гипотезе, очень яркие вспышки сверхновых появляются во время коллапса огромных звезд с массой в сорок раз больше массы Солнца.

Сказано, что когда они разрушаются, в их ядре образуется нейтронная звезда или черная дыра.

Информируется, что эти очень плотные объекты создают вокруг себя вращающийся диск, питающий сильные магнитные поля, а поля направляют окружающий газ вверх и наружу в виде струй.

Сейчас же было установлено, что газовые струи образуют небольшие полости внутри ядра звезды, формируя нечто вроде кокона. Его края испускают колоссальное количество радиации в течение нескольких дней. В конечном итоге структура разрывается на части, приводя к окончательному уничтожению небесного тела.

Моделирование продемонстрировало, что эти энергетические коконы обеспечивают сверхъяркое сияние на протяжении от нескольких суток до нескольких недель.

Теперь ученые хотят получить новые подтверждения своей гипотезе в ходе дальнейших наблюдений.

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