Число жертв войны в Секторе Газа стремительно растет

Израиль продолжает безжалостно бомбить Сектор Газа. Число жертв в этом палестинском анклаве быстро растет.

Данные на среду, 28 августа, приводит местное министерство здравоохранения.

Сообщается, что лишь за последние сутки от налетов погибли 58 людей, а 131 человек получили различные ранения.

Сказано, что «израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в Секторе Газа».

Жертвами войны тут стали уже 40 534 человека, а более 93,7 тысячи людей пострадали.

Ранее мы писали, что США обещают защитить Израиль от Ирана.