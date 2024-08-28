Жара задерживается в Украине – что говорят синоптики

Синоптики поведали о том, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в четверг, 29 августа, кКратковременные дожди, местами грозы ожидаются на юге нашей страны. На остальной территории будет сухо. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 16-21, днем 28-33 тепла. На Прикарпатье и в большинстве южных областей плюс 24-29.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 18-20, днем 30-32 тепла.

Информируется также, что в пятницу, 30 августа, в большинстве областей Украины будет сухо, только на юге местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 15-20, на юге до 23 тепла. Днем плюс 28-33.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер восточный, 5-8 м/с. Ночью плюс 18-20, днем 31-33 тепла.

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