Граждане Украины массово уезжают из Крыма, — СМИ

За последние 12 месяцев из оккупированного россиянами Крыма выехало более 20 тысяч граждан Украины. Люди предпочитают искать для себя лучшую судьбу за пределами полуострова. Об этом пишут Крым.Реалии со ссылкой на крымское отделение международного движения за деоккупацию Крыма #LiberateCrimea.

«В условиях растущих ограничений, угроз и оккупации крымчане, имеющие гражданство Украины, предпочитают покинуть полуостров», — рассказали крымские активисты.

Они отметили, что в новом учебном году за парты школ в Крыму сядет почти на 10 тысяч учащихся меньше, чем в прошлом. Также они указали, что в Крыму выставлены на продажу 12 тысяч домов и 33 тысяч квартир.

Активисты утверждают, что среди тех, кто едет — немало крымских татар.

«Речь идет о тысячах людей, многие едут в Германию и Турцию. Например, четверть всех заявителей, которые обращаются в Генеральное консульство Украины в Стамбуле для получения украинских документов, приезжают именно из Крыма», — указали в #LiberateCrimea.

Отмечается, что в некоторых странах Европы с начала полномасштабной войны диаспоры крымских татар выросли в разы.

«Кремль умалчивает ситуацию с миграцией из Крыма — официальная российская статистика показывает положительное миграционное сальдо около двух тысяч человек. Это преимущественно трудовые мигранты и жители России, продолжающие переезжать в Крым. Граждане Украины покидают полуостров», — подчеркнули активисты.

Напомним, в РФ решили «отменить» передачу Крыма Украине.