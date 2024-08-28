Стало известно о пользе кофе для памяти

Российский невролог Владимир Мартынов поведал о еще одной пользе кофе. Этот напиток способствует улучшению кратковременной памяти.

Медик говорит: «Среди положительного влияния кофе на мозг можно назвать улучшение кратковременной памяти, это доказано многими исследованиями, также повышение концентрации и внимания, поскольку кофеин стимулирует центральную нервную систему».

Также, по словам эксперта, кофеин помогает улучшить настроение, поскольку в организме человека повышается уровень дофамина и серотонина, это также снижает риск депрессии.

Он добавил: «В кофе содержатся антиоксиданты, которые тоже положительно влияют на мозг, защищают его от разрушений».

Специалист поясняет, что человеку в день можно потреблять 300-400 миллиграммов кофеина без вреда для здоровья, это примерно три-четыре чашки кофе по 200 миллилитров.

Впрочем, уточняется, что кофе бывает разный, поэтому и количество кофеина в нем варьируется.

Резюмируется: «Безопасной дозой кофе можно считать одна-две чашки в день, в таком случае он может быть даже полезным».

Ранее была названа еще одна причина пить кофе и чай.