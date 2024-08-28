Стало известно, сколько образцов беспилотных систем принято на вооружение ВСУ

На вооружение украинской армией принято более 170 образцов беспилотных систем. Они уже используются на фронте. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в интервью Укринформу.

«Украинский дрон — он масштабный, украинский дрон — он сообразительный, он перспективный, гибкий, эффективный, и это касается практически всех направлений. И украинский дрон — это не только оружие, изменившее поле боя, я с уверенностью могу сказать, что это одна из разновидностей оружия нашей победы. Сегодня мы не представляем работу вообще без какого-либо компонента в этих моментах, и очень важно, что украинский дрон — это валюта нашего государства после нашей победы», — отметил Сухаревский.

По его словам, не так много производителей в мире могут сравниться с украинскими разработками.

Сухаревский подчеркнул, что отечественные производители напрямую общаются с боевыми подразделениями и быстро адаптируются к новым вызовам. Кроме того, все дальнобойные дроны, применяемые на фронте, изготовлены в Украине.

Напомним, Зеленский заинтриговал заявлением об отечественных ракетах и дронах.