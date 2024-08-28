В Покровске значительно усилили комендантский час

В городе Покровске и Покровской громаде Донецкой области было значительно усилено время действия комендантского часа. Об этом сообщает Telegram главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

По его словам, со среды, 28 августа, ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00.

Список населенных пунктов, на которые будут распространяться новые правила:

— Покровск;

— Родинское;

— Роза;

— Лисовка;

— Гнатовка;

— Даченское;

— Зеленое;

— Новопавловка;

— Новоукраинка;

— Рог;

— Сухой Яр;

— Чунишино;

— Пушкино;

— Желтое.

Напомним, Украина дополнительно усилит Покровское направление.