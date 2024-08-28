Зеленский представит Байдену план победы. Его покажут также Трампу и Харрис

Президент Владимир Зеленский в сентябре планирует представить план победы Украины президенту США Джо Байдену. Об этом он заявил во время Форума «Украина 2024. Независимость».

«Курская область входит в наш план — план победы Украины. Возможно, это звучит для кого-то слишком амбициозно, но для нас это важный план», — сказал Зеленский.

По его словам, это первое направление плана мира. Следующими являются закрепление Украины в стратегическом месте инфраструктуры безопасности мира и пакет принуждения России до окончания войны дипломатическим путем.

И последнее — четвертое, это экономическое направление.

«План подготовлен. Думаю, что правильно будет, если я этот план представлю сначала президенту США. От него зависит успешность этого плана — дадут нам то, что в этом плане, не дадут ли, будем ли мы свободны в использовании того, что там будет» в этом плане", — сказал он.

Зеленский заметил, что планирует представить план победы Украины президенту США Джозефу Байдену в сентябре. После этого есть также намерение передать этот план Камали Харрис и Дональду Трампу.

Напомним, Зеленский анонсировал встречу с Байденом.