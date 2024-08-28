Столтенберг созывает Совет Украина-НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 28 августа, созывает заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов стран. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что заседание будет созвано по просьбе Киева. Ожидается, что на встрече к союзникам обратится глава Минобороны Украины Рустем Умеров и проинформирует их о нуждах ВСУ.

«Встреча состоится после недавней волны тяжелых ударов России по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре», — заявила представитель Альянса Фара Дахлаллах.

Совет Украина-НАТО является постоянным органом, созданным для координации и развития сотрудничества между Украиной и НАТО. Она была основана в рамках Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, подписанной в 1997 году. Основная задача Совета — обеспечить стратегический диалог между Украиной и Альянсом, поддержку реформ в Украине, координацию мер по укреплению безопасности и обороны, а также содействовать евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, Боррель после очередного удара по Украине объяснил, почему важно снять ограничения Запада для ВСУ.