Зеленский рассказал, чем закончится война Украины с Россией

Украине необходимы сильные позиции для диалога с Россией по завершению войны. Преимущество необходимо заполучить к саммиту мира. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Журналист спросил у главы государства, о каких выгодных условиях для завершения войны с Россией может идти речь, пока оккупанты продолжают свое наступление на Покровск и их продвижение не замедляется.

Президент в ответ обратил внимание, что продвижение россиян в сторону Покровска до Курской операции было немного быстрее.

Также он добавил, что враг на Покровском направлении не отступает. И если солдаты РФ решат вернуться назад — их расстреляют.

«Они будут давить, им это нужно. Это как ситуация с Бахмутом — они там положат 50-60 тысяч людей», — отметил Зеленский.

По его словам, Украина не может перебросить на Покровское направление такое же количество солдат, которое сосредоточено там у россиян.

«Я считаю, что это (было бы) неправильно. И я очень рад, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский так же считает. Потому что должна быть хитрость», — объяснил президент.

Он подчеркнул, что Украине нужно на саммите мира находится в мощной позиции.

«Конечно, все закончится диалогом. Но нужно иметь сильные позиции до этого диалога», — заявил глава государства.

Напомним, Зеленский заявил, что сейчас диалог с российским диктатором Владимиром Путиным является бессмысленным, поскольку он не стремится закончить войну дипломатическим путем.