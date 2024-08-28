Путин хочет «дипломатично» получить 30% украинской территории, — Зеленский

Сейчас диалог с российским диктатором Владимиром Путиным является бессмысленным, поскольку он не стремится закончить войну дипломатическим путем. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

По его словам, Путин хочет «дипломатии», но на условиях передачи ему 30% украинской территории.

«С Путиным диалог на сегодня бессодержательный, он не хочет окончания войны дипломатически. Он хочет „дипломатично“, но отдать ему 30% нашей земли», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский анонсировал встречу с Байденом.