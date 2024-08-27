Американцы узнали о кошках любопытную деталь

Эксперты из Калифорнийского университета в США узнали о кошках кое-что любопытное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты узнали, почему домашние кошки беспокоятся при виде закрытых дверей и пытаются всеми силами устранить возникшую преграду.

Дело в том, говорят американцы, что царапание дверей и просовывание лап в зазор между дверным полотном и полом обусловлено кошачьей психологией, сочетающей врожденное любопытство и страх лишиться привычных возможностей.

Поясняется, что закрытая дверь бьет сразу по трем важным для кошек факторам – лишает их свободы действий, не дает контролировать территорию и создает перемены в обстановке, которых питомцы стараются избегать.

Специалисты добавили, что кошки не понимают, что дверь может быть закрыта лишь на время, поэтому любая утрата доступа к привычным местам воспринимается как постоянная.

Сообщается, что такие чувства объясняют, почему животные нередко не заходят в помещение, куда они только что отчаянно пытались попасть – их интересует не само пространство, а возможность доступа к нему.

Хозяевам кошек советуют быть последовательными и постоянно держать закрытыми те места, куда они не хотят пускать животных.

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