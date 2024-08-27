Сырский обсудил с генералом Каволи усиление украинской ПВО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом он проинформировал в Телеграм.

В частности, Сырский информировал коллегу о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта.

Он поблагодарил за оказанную военную помощь. В то же время обозначил основные потребности, в частности, в боеприпасах, военной технике и другом вооружении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы усиления украинской ПВО. Главнокомандующий назвал защиту наших городов и критическую инфраструктуру от атак РФ одним из «ключевых приоритетов».

Напомним, США будут продолжать помогать Украине укреплять противовоздушную оборону и энергетическую систему.