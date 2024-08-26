На Луганщине оккупанты создали новое школьное движение для контроля детей, — ЦНС

Во временно оккупированной Луганской области российские оккупанты организовали новое школьное движение, чтобы контролировать украинских детей. Об этом сообщает сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, с 1 сентября во всех классах будет сформирован «отряд первых», который подчиняется кремлевскому «движению первых». Вступление в отряд является добровольно-принудительным.

«Также первоклассники будут становиться „сентябрятами“ в принудительном порядке», — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что таким образом российские оккупанты планируют интегрировать детей в российское идеологическое пространство.

Кроме того, Центр национального сопротивления призвал родителей уделять больше времени патриотическому воспитанию детей в оккупации, а также передавать информацию о тех, кто ответственен за организацию промывания мозгов украинских детей.

Напомним, оккупанты активно милитаризуют подростков в Крыму.