Зеленский собирает совещание по предателям, сбежавшим из Украины

В понедельник, 26 августа, состоится совещание при участии руководителей правоохранительных и силовых органов по поводу предателей, сбежавших из Украины. В частности, по их ответственности за совершенное. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Что касается тех лиц, которые работают против нашего государства, предателей Украины, которые помогали российской агрессии или оправдывают ее, сбежавших из Украины, скрываясь от ответственности. Нашему государству нужны четкие ответы по поводу таких людей», — сказал президент.

По его словам, все эти «товарищи» должны получить то, чего они заслуживают, где бы они ни скрывались от украинского правосудия.

«На завтра я назначил совещание с участием руководителей правоохранительных органов — СБУ, МВД, ГБР, также будут руководители НАБУ, САП, глава ГПСУ, генпрокурор, представители разведки. Многие вещи нужно обсудить на этой встрече и сделать выводы», — сообщил Зеленский.

Напомним, футболист «Шахтера» сбежал в Россию после матча Лиги чемпионов.