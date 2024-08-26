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Новости > ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта на Курщине

ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта на Курщине

Агата Кловская
26.08.24 16:13
149
ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта на Курщине

Президент Владимир Зеленский в сообщил, что украинские военные взяли под контроль два населенных пункта в рамках наступления на Курскую область РФ.

Также глава государства отметил, что есть пополнение обменного фонда.

Ранее Зеленский подчеркнул, что Курская операция — это часть крупной военно-политической, военно-дипломатической операции.

«Все, что мы делаем — только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру», — добавил он.

Напомним, Сырский рассказал о действиях ВСУ в Курской области.

Тэги: Курская область, ВСУ, Владимир Зеленский

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