ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта на Курщине

Президент Владимир Зеленский в сообщил, что украинские военные взяли под контроль два населенных пункта в рамках наступления на Курскую область РФ.

Также глава государства отметил, что есть пополнение обменного фонда.

Ранее Зеленский подчеркнул, что Курская операция — это часть крупной военно-политической, военно-дипломатической операции.

«Все, что мы делаем — только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру», — добавил он.

Напомним, Сырский рассказал о действиях ВСУ в Курской области.