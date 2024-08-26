Зеленский оценил масштабы утреннего удара России по Украине

Утром понедельника, 26 августа, Россия нанесла новый масштабный удар по Украине. О нем рассказал президент нашей страны Владимир Зеленский.

Среди прочего, глава государства сказал: «Это был один из крупнейших ударов – комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни «шахедов». И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру».

Также говорится, что есть погибшие и десятки раненых – им оказывается необходимая помощь.

Отмечается, что есть немало повреждений в энергетике, продолжаются восстановительные работы везде, где есть отключения электричества.

Политик пообещал: «Наши ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество вернем. Во всех городах и громадах, которые в этом нуждаются, должны сейчас открыться пункты несокрушимости».

Ранее РФ снова ударила по украинской энергетике.