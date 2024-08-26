С начала войны в Украине пострадала каждая седьмая школа

Война в Украине продолжается. Увы, достается и школам.

Актуальные цифры сообщает министерство образования и науки.

В ведомстве говорят, что за два с половиной года пострадала каждая седьмая школа.

Отмечается, что 3 798 учреждений образования было повреждено, а 365 из них – разрушено.

Информируется также, что из-за обстрелов 900 тысяч детей в нашей стране вынуждены учиться дистанционно, как минимум миллион несовершеннолетних находится за границей, из них 500 тысяч – это школьники.

Ранее Минобразования утвердило программу военной подготовки для школьников.