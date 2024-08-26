Атака россиян: в Киевской области повреждены два энергообъекта

Утром понедельника, 26 августа, Россия нанесла очередной удар по Украине. Стало известно о последствиях.

Так, в Киевской области были повреждены два энергетических объекта.

Такую информацию предоставил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Также сообщается, что 22 частных дома получили повреждения в результате падения обломков сбитых вражеских целей.

Говорится, что один дом был уничтожен полностью, а еще один значительно поврежден.

Кроме этого, были повреждены складские помещения, гаражи, три авто.

На сейчас известно о трех раненых местных жителях. Женщина 1965-го года рождения с осколочными ранениями доставлена в больницу. Пострадала женщина 1984-го года рождения с пятимесячным ребенком. Предварительно, у матери черепно-мозговая травма. Малыш выпал из детского коляска – у девочки царапина бедра.

Резюмируется, что последствия российской атаки фиксируются по всем районам региона, а все оперативные группы продолжают свою работу.

Ранее РФ снова ударила по украинской энергетике.